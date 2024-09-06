Второе покушение совершено на экс-мэра Энергодара, где находится ЗАЭС
Глава «Росатома» Лихачёв сообщил о покушении на экс-мэра Энергодара Шевчика
На бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика несколько дней назад было совершено покушение. Информацию об этом журналистам передал глава «Росатома» Алексей Лихачёв. Шевчик сейчас работает на Запорожской АЭС.
«Ситуация, ещё раз подчеркну, легче не становится, количество угроз нарастает. Есть террористические действия против гражданского населения. Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллеги, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика», — сказал Лихачёв в беседе с ТАСС.
По его словам, Шевчик тяжело пострадал.
Это далеко не первое покушение на жизнь Андрея Шевчика. Напомним, 22 мая 2022 года в Энергодаре Запорожской области на него было совершено покушение, когда он ещё являлся мэром города. Чиновника и двух его охранников ранили в результате взрыва заложенной в подъезде его дома бомбы. Тогда возникла версия, что к произошедшему причастны украинские националисты, от которых градоначальник не раз получал угрозы.
ТАСС / Андрей Рубцов