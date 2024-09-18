«Сохраняется опасность»: ВСУ бьют беспилотниками по городу-спутнику Запорожской АЭС
Представитель ЗАЭС: ВСУ массово атакуют Энергодар с помощью беспилотников
Вооружённые силы Украины (ВСУ) массово атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — Энергодар. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«На Энергодар массовый налёт беспилотников. Сохраняется опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города», — приводит ТАСС слова Яшиной.
Ранее Life.ru сообщал, что Энергодар остался без света, водоснабжения и связи после обстрела ВСУ. А не так давно город оказался полностью обесточен после обрыва ЛЭП.
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