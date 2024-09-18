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18 сентября, 07:46

«Сохраняется опасность»: ВСУ бьют беспилотниками по городу-спутнику Запорожской АЭС

Представитель ЗАЭС: ВСУ массово атакуют Энергодар с помощью беспилотников

Вооружённые силы Украины (ВСУ) массово атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — Энергодар. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«На Энергодар массовый налёт беспилотников. Сохраняется опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города», — приводит ТАСС слова Яшиной.

Ночью ВСУ более десяти раз пытались атаковать объекты энергетики Запорожья
Ночью ВСУ более десяти раз пытались атаковать объекты энергетики Запорожья

Ранее Life.ru сообщал, что Энергодар остался без света, водоснабжения и связи после обстрела ВСУ. А не так давно город оказался полностью обесточен после обрыва ЛЭП.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
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