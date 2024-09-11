Ночью ВСУ более десяти раз пытались атаковать объекты энергетики Запорожья
В ночь на 11 сентября киевский режим предпринял более десяти попыток атаковать объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области. Об этом рассказал губернатор Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.
«Атаки на подстанции зафиксированы в Днепрорудном, посёлке городского типа Михайловка, в Васильевском районе и Мелитополе», — написал чиновник, отметив, что ПВО отработала слаженно, подстанции не пострадали.
Сегодня утром город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, остался без света из-за обрыва линии электропередачи. Помимо того, энергоснабжения лишились все окружающие населённые пункты.
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