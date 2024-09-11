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11 сентября, 06:17

Город Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света из-за обрыва ЛЭП

Энергодар, где находится Запорожская АЭС, остался без электроснабжения из-за обрыва линии электропередачи. Об этом заявили в администрации города.

«Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар», — говорится в телеграм-канале администрации.

Также уточняется, что без света остаются жители близлежащих населённых пунктов.

Второе покушение совершено на экс-мэра Энергодара, где находится ЗАЭС
Второе покушение совершено на экс-мэра Энергодара, где находится ЗАЭС

Ранее сообщалось, что все семь имеющихся компонентов ядерной безопасности на ЗАЭС подорваны полностью или же частично повреждены. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе, посвящённом ситуации на станции.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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