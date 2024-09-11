Город Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света из-за обрыва ЛЭП

Энергодар, где находится Запорожская АЭС, остался без электроснабжения из-за обрыва линии электропередачи. Об этом заявили в администрации города.

«Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар», — говорится в телеграм-канале администрации.

Также уточняется, что без света остаются жители близлежащих населённых пунктов.