Энергодар лишился света, водоснабжения и связи после обстрела со стороны ВСУ

Жители Энергодара остались без электро- и водоснабжения, а также связи из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь», — написал он в своём телеграм-канале.