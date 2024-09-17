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17 сентября, 15:00

Энергодар лишился света, водоснабжения и связи после обстрела со стороны ВСУ

Жители Энергодара остались без электро- и водоснабжения, а также связи из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь», — написал он в своём телеграм-канале.

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Энергодар далеко не первый раз страдает из-за постоянных атак со стороны ВСУ. Немногим ранее Life.ru сообщал, что город оказался полностью обесточен после обрыва ЛЭП. А на находящейся в городе Запорожской АЭС не так давно оказались подорваны полностью или же частично повреждены все семь имеющихся компонентов ядерной безопасности.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Мария Любицкая
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