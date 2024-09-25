Удар украинского БПЛА по Энергодару привёл к пожару в жилом доме

Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Энергодаре Запорожской области, в результате чего разгорелся пожар. Никто из жителей не пострадал, написал мэр города Эдуард Сеновоз в личном телеграм-канале.

Пожар жилой многоэтажки в Энергодаре после атаки дрона ВСУ. Видео © Telegram / Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара

«Сегодня в Энергодаре украинский ударный БПЛА атаковал жилой дом! В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Пострадавших, к счастью, нет», — сказано в публикации градоначальника.

Сеновоз добавил, что сейчас оценивается материальный ущерб. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.