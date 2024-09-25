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25 сентября, 12:57

Удар украинского БПЛА по Энергодару привёл к пожару в жилом доме

Пожар жилой многоэтажки в Энергодаре после атаки дрона ВСУ. Видео © Telegram / Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара

Пожар жилой многоэтажки в Энергодаре после атаки дрона ВСУ. Видео © Telegram / Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара

Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Энергодаре Запорожской области, в результате чего разгорелся пожар. Никто из жителей не пострадал, написал мэр города Эдуард Сеновоз в личном телеграм-канале.

Пожар жилой многоэтажки в Энергодаре после атаки дрона ВСУ. Видео © Telegram / Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара

«Сегодня в Энергодаре украинский ударный БПЛА атаковал жилой дом! В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Пострадавших, к счастью, нет», — сказано в публикации градоначальника.

Сеновоз добавил, что сейчас оценивается материальный ущерб. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

В результате атаки дрона ВСУ на Таганрог никто не пострадал
В результате атаки дрона ВСУ на Таганрог никто не пострадал

Ранее Life.ru сообщал о том, что 20 сентября ВСУ несколько раз атаковали Энергодар, в результате удара беспилотника был повреждён трансформатор на подстанции «Заря» рядом с ЗАЭС. Тогда сотрудники станции приняли меры для обеспечения её безопасности, в работу была введена резервная линия подачи энергии. Повышения радиационного фона зафиксировано не было.

Юрий Лысенко
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