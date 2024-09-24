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Регион
24 сентября, 10:54

В результате атаки дрона ВСУ на Таганрог никто не пострадал

Пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на Таганрог, по данным SHOT, нет. На данный момент возгорание в торговых павильонах и на складе лесоматериалов удалось локализовать.

Последствия атаки ВСУ на Таганрог. Видео © Telegram/Таганрог. Происшествия

Часть сотрудников эвакуировали, остальные вышли сами сразу после удара.

Напомним, ранее стало известно, что беспилотник ВСУ упал в промзоне Таганрога. В результате загорелся склад лесоматериалов и несколько торговых павильонов.

Обложка ©

Telegram/Таганрог. Происшествия

Александра Вишнякова
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