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5 ноября, 17:35

Гостиница и многоквартиный дом в Энергодаре подверглись ударам украинских дронов

Замгубернатора Тицкий: ВСУ атаковали БПЛА гостиницу и жилой дом в Энергодаре

В Энергодаре Запорожской области украинскийе беспилотники атаковали многоквартирный дом и гостиницу. Об этом сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий.

«В 16:20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло», — говорится в сообщении Тицкого в телеграм-канале.

Замглавы Запорожской области добавил, что через 40 минут атаке подвергся многоквартирный дом. В обоих случаях, к счастью, пострадавших и разрушений нет.

Цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС
Цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС

Город Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее Life.ru сообщал о том, как в конце сентября прямое попадание артиллерийского снаряда ВСУ уничтожило трансформатор подстанции «Радуга» на территории города. Потери энергоснабжения тогда удалось не допустить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Никита Никонов
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