Гостиница и многоквартиный дом в Энергодаре подверглись ударам украинских дронов

В Энергодаре Запорожской области украинскийе беспилотники атаковали многоквартирный дом и гостиницу. Об этом сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий.

«В 16:20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло», — говорится в сообщении Тицкого в телеграм-канале.

Замглавы Запорожской области добавил, что через 40 минут атаке подвергся многоквартирный дом. В обоих случаях, к счастью, пострадавших и разрушений нет.