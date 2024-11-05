Гостиница и многоквартиный дом в Энергодаре подверглись ударам украинских дронов
Замгубернатора Тицкий: ВСУ атаковали БПЛА гостиницу и жилой дом в Энергодаре
В Энергодаре Запорожской области украинскийе беспилотники атаковали многоквартирный дом и гостиницу. Об этом сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий.
«В 16:20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло», — говорится в сообщении Тицкого в телеграм-канале.
Замглавы Запорожской области добавил, что через 40 минут атаке подвергся многоквартирный дом. В обоих случаях, к счастью, пострадавших и разрушений нет.
Город Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее Life.ru сообщал о том, как в конце сентября прямое попадание артиллерийского снаряда ВСУ уничтожило трансформатор подстанции «Радуга» на территории города. Потери энергоснабжения тогда удалось не допустить.
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