Саммит БРИКС в Казани
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 08:18

Цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС

Цистерна с пропаном загорелась в городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, после атаки украинского беспилотника. В результате есть погибший. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«От полученных осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции, мужчина 1957 года рождения», написал он в телеграм-канале.

На Запорожской АЭС снова отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1»
На Запорожской АЭС снова отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1»

На месте работают оперативные службы, пожарные локализуют очаг возгорания.

Обложка ©

Telegram/НОВОСТИ ЭНЕРГОДАРА

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров