Цистерна с пропаном загорелась в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС
Цистерна с пропаном загорелась в городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, после атаки украинского беспилотника. В результате есть погибший. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«От полученных осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции, мужчина 1957 года рождения», — написал он в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы, пожарные локализуют очаг возгорания.
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