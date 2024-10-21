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21 октября, 13:01

На Запорожской АЭС снова отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась одна из высоковольтных линий энергоснабжения. Это произошло под действием автоматики. Причины всё ещё выясняются, сообщили в официальном Telegram АЭС.

«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Из-за отключения сейчас все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование продолжают обслуживать в соответствии со всеми необходимыми регламентами. Всё это строго контролируют нормы радиационной безопасности. Также без изменений и на уровне находится радиационный фон на станции и прилегающей территории.

Украинский дрон самолётного типа сбит вблизи Запорожской АЭС
Украинский дрон самолётного типа сбит вблизи Запорожской АЭС

Ещё одно отключение линии «Ферросплавная -1» происходило не так давно — 1 октября. Все блоки также были остановлены и переведены в состояние «холодный останов», никаких угроз не было. Стоит отметить, что подобные отключения происходят довольно часто.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / IrynaL

Наталья Афонина
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