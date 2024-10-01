Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС
Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале станции.
«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует», — говорится в сообщении.
Там отметили, что сейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». В пресс-службе успокоили, что радиационный фон вблизи территории предприятия находится на уровне, соответствующем обычной эксплуатации энергоблоков.
Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерийского снаряда уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре. На предприятии уточнили, что подача электричества не нарушилась, город остался со светом. До этого атака ВСУ повредила трансформатор на подстанции «Заря» рядом с ЗАЭС.
Telegram / ЗАЭС. Официально