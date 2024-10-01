Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале станции.

«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует», — говорится в сообщении.