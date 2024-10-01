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1 октября, 10:55

Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале станции.

«На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует», — говорится в сообщении.

Там отметили, что сейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». В пресс-службе успокоили, что радиационный фон вблизи территории предприятия находится на уровне, соответствующем обычной эксплуатации энергоблоков.

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Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерийского снаряда уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре. На предприятии уточнили, что подача электричества не нарушилась, город остался со светом. До этого атака ВСУ повредила трансформатор на подстанции «Заря» рядом с ЗАЭС.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Александра Мышляева
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