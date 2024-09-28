«Могут подставиться»: В МИД рассказали, когда Гросси увидит вину Киева в обстрелах ЗАЭС
Постпред Ульянов: Гросси может получить доказательства ударов Киева по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может получить чёткие доказательства атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), если они нанесут отслеживаемый удар. Такое предположение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, Гросси осведомлён об угрозе для станции, но пока не имеет чётких подтверждений, которые можно было бы «весомо и зримо предъявить международному сообществу» причастность Киева к ударам по ЗАЭС. Однако в теории они могут появиться, отметил Ульянов.
«Украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий, но пока, благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами», — указал дипломат в беседе с РИА «Новости».
Ранее делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в начале сентября. Руководитель агентства перед поездкой на станцию призвал не допустить ядерную катастрофу. В ходе осмотра ЗАЭС Гросси, как и ранее, не смог назвать виновных в атаках по станции.
Telegram / ЗАЭС. Официально