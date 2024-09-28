«Могут подставиться»: В МИД рассказали, когда Гросси увидит вину Киева в обстрелах ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может получить чёткие доказательства атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), если они нанесут отслеживаемый удар. Такое предположение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Гросси осведомлён об угрозе для станции, но пока не имеет чётких подтверждений, которые можно было бы «весомо и зримо предъявить международному сообществу» причастность Киева к ударам по ЗАЭС. Однако в теории они могут появиться, отметил Ульянов.