Сотрудников МАГАТЭ ознакомили с последствиями атаки на подстанцию ЗАЭС «Заря»
Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о последствиях недавней атаки Вооружённых сил Украины на подстанцию «Заря». Об этом сообщили в телеграм-канале станции.
Подстанция играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией объектов инфраструктуры станции. Удар по ней создает потенциальные риски для безопасности АЭС, уточнили в пресс-службе ядерного объекта.
Инспекторы МАГАТЭ на подстанции ЗАЭС «Заря». Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально
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Telegram / ЗАЭС. Официально