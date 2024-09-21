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21 сентября, 20:11

Сотрудников МАГАТЭ ознакомили с последствиями атаки на подстанцию ЗАЭС «Заря»

Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о последствиях недавней атаки Вооружённых сил Украины на подстанцию «Заря». Об этом сообщили в телеграм-канале станции.

Подстанция играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией объектов инфраструктуры станции. Удар по ней создает потенциальные риски для безопасности АЭС, уточнили в пресс-службе ядерного объекта.

Инспекторы МАГАТЭ на подстанции ЗАЭС «Заря». Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

Угроза безопасности ЗАЭС создана в результате удара ВСУ по Энергодару
Угроза безопасности ЗАЭС создана в результате удара ВСУ по Энергодару

Напомним, делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в начале сентября. Руководитель агентства перед поездкой на станцию призвал не допустить ядерную катастрофу.

Обложка ©

Telegram / ЗАЭС. Официально

Артём Гапоненко
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