Украинский дрон самолётного типа сбит вблизи Запорожской АЭС
Росгвардия сообщила о поражении беспилотника самолётного типа ВСУ в районе ЗАЭС
Поражённый вблизи ЗАЭС дрон самолётного типа ВСУ. Обложка © Telegram / Росгвардия
Беспилотник самолётного типа сбит силами Росгвардии возле Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в телеграм-канален ведомства.
«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте – Запорожской АЭС», — указали в ведомстве.
БПЛА был сбит в результате комплексного воздействия РЭБ и стрелкового оружия. При ударе о землю дрон не взорвался. Бойцы инженерно-сапёрного подразделения обследовали беспилотник и обезвредили взрывной заряд.
Напомним, киевский режим пытается атаковать ЗАЭС, создавая тем самым угрозу ядерной безопасности. Ранее ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится ЗАЭС.