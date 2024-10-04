Украинский дрон самолётного типа сбит вблизи Запорожской АЭС

Беспилотник самолётного типа сбит силами Росгвардии возле Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в телеграм-канален ведомства.

«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте – Запорожской АЭС», — указали в ведомстве.

БПЛА был сбит в результате комплексного воздействия РЭБ и стрелкового оружия. При ударе о землю дрон не взорвался. Бойцы инженерно-сапёрного подразделения обследовали беспилотник и обезвредили взрывной заряд.