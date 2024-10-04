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4 октября, 12:41

Украинский дрон самолётного типа сбит вблизи Запорожской АЭС

Росгвардия сообщила о поражении беспилотника самолётного типа ВСУ в районе ЗАЭС

Поражённый вблизи ЗАЭС дрон самолётного типа ВСУ. Обложка © Telegram / Росгвардия

Поражённый вблизи ЗАЭС дрон самолётного типа ВСУ. Обложка © Telegram / Росгвардия

Беспилотник самолётного типа сбит силами Росгвардии возле Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в телеграм-канален ведомства.

«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте – Запорожской АЭС», — указали в ведомстве.

БПЛА был сбит в результате комплексного воздействия РЭБ и стрелкового оружия. При ударе о землю дрон не взорвался. Бойцы инженерно-сапёрного подразделения обследовали беспилотник и обезвредили взрывной заряд.

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Напомним, киевский режим пытается атаковать ЗАЭС, создавая тем самым угрозу ядерной безопасности. Ранее ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится ЗАЭС.

Никита Никонов
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