Директор МАГАТЭ Гросси заявил о снижении уровня ядерной безопасности на ЗАЭС

Уровень ядерной безопасности на АЭС в запорожском Энергодаре серьёзно снизился из-за проблем с электроснабжением станции. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, комментируя очередное отключение объекта от высоковольтной линии напряжением 300 кВ «Ферросплавная-1».

Глава МАГАТЭ напомнил, что до начала конфликта ЗАЭС работала с четырьмя линиями на 750 кВ и шестью линиями на 330 кВ. Электроэнергия необходима для охлаждения реакторов и выполнения целого ряда важнейших функций. Теперь же станцию питают лишь две линии, притом что «Ферросплавная-1» периодически отключается.