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3 октября, 20:32

Директор МАГАТЭ Гросси заявил о снижении уровня ядерной безопасности на ЗАЭС

Уровень ядерной безопасности на АЭС в запорожском Энергодаре серьёзно снизился из-за проблем с электроснабжением станции. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, комментируя очередное отключение объекта от высоковольтной линии напряжением 300 кВ «Ферросплавная-1».

Глава МАГАТЭ напомнил, что до начала конфликта ЗАЭС работала с четырьмя линиями на 750 кВ и шестью линиями на 330 кВ. Электроэнергия необходима для охлаждения реакторов и выполнения целого ряда важнейших функций. Теперь же станцию питают лишь две линии, притом что «Ферросплавная-1» периодически отключается.

«Ситуация с внешним электроснабжением по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Потеря линии электропередачи показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот», — сделал тревожный вывод Гросси.

ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится ЗАЭС
ВСУ прямым попаданием уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, где находится ЗАЭС

Ранее в МАГАТЭ подчёркивали, что на ЗАЭС подорваны все компоненты ядерной безопасности. В то же время украинские боевики не прекращают наносить удары по станции и самому Энергодару, но Гросси продолжает избегать обвинения Киева в атаках.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Илья Пушкарев
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