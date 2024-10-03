Директор МАГАТЭ Гросси заявил о снижении уровня ядерной безопасности на ЗАЭС
Уровень ядерной безопасности на АЭС в запорожском Энергодаре серьёзно снизился из-за проблем с электроснабжением станции. Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, комментируя очередное отключение объекта от высоковольтной линии напряжением 300 кВ «Ферросплавная-1».
Глава МАГАТЭ напомнил, что до начала конфликта ЗАЭС работала с четырьмя линиями на 750 кВ и шестью линиями на 330 кВ. Электроэнергия необходима для охлаждения реакторов и выполнения целого ряда важнейших функций. Теперь же станцию питают лишь две линии, притом что «Ферросплавная-1» периодически отключается.
«Ситуация с внешним электроснабжением по-прежнему вызывает глубокую озабоченность. Потеря линии электропередачи показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот», — сделал тревожный вывод Гросси.
Ранее в МАГАТЭ подчёркивали, что на ЗАЭС подорваны все компоненты ядерной безопасности. В то же время украинские боевики не прекращают наносить удары по станции и самому Энергодару, но Гросси продолжает избегать обвинения Киева в атаках.
Telegram / ЗАЭС. Официально