Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 10:17

Директор ЗАЭС Черничук назвал убийство сотрудника станции ужасающим терактом

Подрыв машины и убийство сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и экс-председателя Энергодарского городского Совета депутатов Андрея Короткого является бесчеловечным террористическим актом. Об этом заявил директор организации Юрий Черничук.

Андрей Короткий. Фото © VK / Администрация Энергодарского городского округа

Андрей Короткий. Фото © VK / Администрация Энергодарского городского округа

«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объектаэто безрассудный, запредельный шаг», — написал директор ЗАЭС в телеграм-канале.

Черничук дополнил, что семье погибшего окажут необходимую помощь. Директор ЗАЭС пообещал, что будет сделано всё возможное, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции. Кроме того, люди будут комфортно проживать в Энергодаре «вопреки желанию киевских террористов», отметил директор станции.

Кадры подрыва начальника группы пропусков Службы Безопасности Запорожской атомной станции Андрея Короткова. Видео © ГУР Украины

Мирошник: Украина склоняет сотрудников ЗАЭС к терактам, угрожая убийством родных
Мирошник: Украина склоняет сотрудников ЗАЭС к терактам, угрожая убийством родных

Ранее Life.ru сообщал, что украинские агенты подорвали машину сотрудника службы безопасности ЗАЭС Андрея Короткого, он не выжил. В ГУР Украины назвали погибшего «коллаборантом» и обвинили в причастности к организации и исполнению неких «военных преступлений и репрессий».

Обложка ©

Telegram / ЗАЭС. Официально

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров