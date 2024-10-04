Директор ЗАЭС Черничук назвал убийство сотрудника станции ужасающим терактом
Подрыв машины и убийство сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и экс-председателя Энергодарского городского Совета депутатов Андрея Короткого является бесчеловечным террористическим актом. Об этом заявил директор организации Юрий Черничук.
Андрей Короткий. Фото © VK / Администрация Энергодарского городского округа
«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — написал директор ЗАЭС в телеграм-канале.
Черничук дополнил, что семье погибшего окажут необходимую помощь. Директор ЗАЭС пообещал, что будет сделано всё возможное, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции. Кроме того, люди будут комфортно проживать в Энергодаре «вопреки желанию киевских террористов», отметил директор станции.
Кадры подрыва начальника группы пропусков Службы Безопасности Запорожской атомной станции Андрея Короткова. Видео © ГУР Украины
Ранее Life.ru сообщал, что украинские агенты подорвали машину сотрудника службы безопасности ЗАЭС Андрея Короткого, он не выжил. В ГУР Украины назвали погибшего «коллаборантом» и обвинили в причастности к организации и исполнению неких «военных преступлений и репрессий».
Telegram / ЗАЭС. Официально