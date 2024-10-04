Агенты Киева взорвали авто одного из «безопасников» Запорожской АЭС. Его казнили за «предательство»

В Энергодаре в результате теракта погиб сотрудник службы безопасности Запорожской атомной станции Андрей Коротков. Украинские агенты подложили под его машину самодельную бомбу. Когда автомобиль тронулся, произошёл взрыв.

Кадры подрыва начальника группы пропусков Службы Безопасности Запорожской атомной станции Андрея Короткова. Видео © ГУР Украины

По данным Mash на Донбассе, Андрей Коротков был начальником отдела организации пропускного режима атомной станции. ГУР Украины опубликовало видео подрыва и взяло на себя ответственность за случившееся. В Киеве назвали погибшего коллаборантом и обвинили в причастности к организации и исполнению неких «военных преступлений и репрессий».

«После захвата ЗАЭС он добровольно пошёл на сотрудничество с россиянами, выдал им списки работников станции по их персональным данным, указав на граждан с проукраинской позицией, участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских граждан временно оккупированного Энергодара», — утверждается в сообщении украинской разведки.