Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА
В Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ были выбиты 13 стёкол в подъездах дома. Исполняющий обязанности мэра города Павел Сурков рассказал, что все повреждения починят до конца текущего дня.
«В результате атаки БПЛА выбито 13 стёкол в подъездах дома на Санаторном проезде. Совместно с управляющей компанией до конца дня повреждённые оконные блоки будут заменены», — написал Сурков.
На место происшествия оперативно выехали представители экстренных служб и руководство районной администрации.
Ранее сообщалось, что за ночь с 7 на 8 ноября российская противовоздушная оборона смогла сбить 17 украинских беспилотников. Крылатые машины пролетели над четырьмя регионами страны. Шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях, четыре — в Белгородской области и один — в Брянской области.
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