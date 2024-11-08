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Регион
8 ноября, 10:07

Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА

В Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ были выбиты 13 стёкол в подъездах дома. Исполняющий обязанности мэра города Павел Сурков рассказал, что все повреждения починят до конца текущего дня.

«В результате атаки БПЛА выбито 13 стёкол в подъездах дома на Санаторном проезде. Совместно с управляющей компанией до конца дня повреждённые оконные блоки будут заменены», — написал Сурков.

На место происшествия оперативно выехали представители экстренных служб и руководство районной администрации.

Обломки ликвидированного над Саратовом дрона упали в промзоне
Обломки ликвидированного над Саратовом дрона упали в промзоне

Ранее сообщалось, что за ночь с 7 на 8 ноября российская противовоздушная оборона смогла сбить 17 украинских беспилотников. Крылатые машины пролетели над четырьмя регионами страны. Шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях, четыре — в Белгородской области и один — в Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Наталья Афонина
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