Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА

В Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ были выбиты 13 стёкол в подъездах дома. Исполняющий обязанности мэра города Павел Сурков рассказал , что все повреждения починят до конца текущего дня.

«В результате атаки БПЛА выбито 13 стёкол в подъездах дома на Санаторном проезде. Совместно с управляющей компанией до конца дня повреждённые оконные блоки будут заменены», — написал Сурков.

Ранее сообщалось, что за ночь с 7 на 8 ноября российская противовоздушная оборона смогла сбить 17 украинских беспилотников. Крылатые машины пролетели над четырьмя регионами страны. Шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях, четыре — в Белгородской области и один — в Брянской области.