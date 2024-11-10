Три украинских БПЛА обезврежены силами РЭБ в Ростовской области
Врио главы Ростовской области Слюсарь: Три БПЛА сбиты в Каменске-Шахтинском
Киевский режим попытался атаковать Ростовскую область. По информации врио главы региона Юрия Слюсаря, три украинских БПЛА обезврежены в Каменске-Шахтинском.
«Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолётного типа обезврежены. По первым данным, обошлось без пострадавших», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. По шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях. Ещё четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — в Брянской области.
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