Три украинских БПЛА обезврежены силами РЭБ в Ростовской области

«Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована, три БПЛА самолётного типа обезврежены. По первым данным, обошлось без пострадавших», — написал чиновник в телеграм-канале.

Ранее средства противовоздушной обороны за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. По шесть дронов перехватили в Воронежской и Саратовской областях. Ещё четыре БПЛА уничтожены в Белгородской области и один — в Брянской области.