Водитель снял последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье
Появилось видео с последствиями падения обломков беспилотника, сбитого в подмосковном Раменском городского округе. Видно, что на месте начался пожар, у некоторых автомобилей разбиты стёкла. К зданию стягиваются очевидцы.
Последствия падения обломков БПЛА в Раменском городском округе. Видео © VK / «Актуально! Важно!»
Напомним, утром 10 ноября произошла атака беспилотников на Подмосковье. Пострадал один человек. Женщину госпитализировали. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео Life.ru.
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