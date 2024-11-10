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Регион
10 ноября, 09:40
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Водитель снял последствия падения обломков БПЛА в Подмосковье

Появилось видео с последствиями падения обломков беспилотника, сбитого в подмосковном Раменском городского округе. Видно, что на месте начался пожар, у некоторых автомобилей разбиты стёкла. К зданию стягиваются очевидцы.

Последствия падения обломков БПЛА в Раменском городском округе. Видео © VK / «Актуально! Важно!»

70 беспилотников были сбиты за утро в РФ, 34 из них — над Подмосковьем
70 беспилотников были сбиты за утро в РФ, 34 из них — над Подмосковьем

Напомним, утром 10 ноября произошла атака беспилотников на Подмосковье. Пострадал один человек. Женщину госпитализировали. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео Life.ru.

Обложка ©

VK / «Актуально! Важно!»

Матвей Константинов
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