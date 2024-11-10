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Регион
10 ноября, 09:04

70 беспилотников были сбиты за утро в РФ, 34 из них — над Подмосковьем

Минобороны: За утро 34 беспилотника сбиты над Московской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией России. Как сообщает пресс-служба Минобороны, количество вражеских БПЛА, уничтоженных над Подмосковьем, достигло 34 штук.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, 14 дронов сбили над территорией Брянской области, по семь — над Орловской и Калужской областями, шесть – над Курской и два — над территорией Тульской области.

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru
Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru

Как сообщал Life.ru, утром 10 ноября произошла атака беспилотников на Подмосковье. Пострадал один человек. Женщину госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Демьянова
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