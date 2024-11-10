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Регион
10 ноября, 14:48

Минобороны: ВСУ за сутки применили 84 БПЛА для атаки гражданских целей в России

В течение сегодняшнего дня 84 беспилотника ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру России. Массированную украинскую атаку удалось отразить, передаёт пресс-служба Минобороны РФ. Все дроны были сбиты или подавлены РЭБ.

«Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ. Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении», — рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что 34 беспилотника были сбиты или обезврежены в небе над Раменским районом Московской области с 8:17 до 9:47 мск.

Минобороны: В Подмосковье пять человек пострадали при падении обломков БПЛА
Минобороны: В Подмосковье пять человек пострадали при падении обломков БПЛА

Напомним, утром 10 ноября произошла атака дронов на Подмосковье. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео Life.ru. Также водитель снял последствия падения обломков беспилотника в Подмосковье. По словам очевидца, средства ПВО работали каждые 7-8 минут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Полина Никифорова
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