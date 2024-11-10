Минобороны: ВСУ за сутки применили 84 БПЛА для атаки гражданских целей в России
В течение сегодняшнего дня 84 беспилотника ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру России. Массированную украинскую атаку удалось отразить, передаёт пресс-служба Минобороны РФ. Все дроны были сбиты или подавлены РЭБ.
«Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ. Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении», — рассказали в Минобороны России.
Уточняется, что 34 беспилотника были сбиты или обезврежены в небе над Раменским районом Московской области с 8:17 до 9:47 мск.
Напомним, утром 10 ноября произошла атака дронов на Подмосковье. Момент уничтожения одного из дронов попал на видео Life.ru. Также водитель снял последствия падения обломков беспилотника в Подмосковье. По словам очевидца, средства ПВО работали каждые 7-8 минут.
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