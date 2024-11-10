Минобороны: ВСУ за сутки применили 84 БПЛА для атаки гражданских целей в России

В течение сегодняшнего дня 84 беспилотника ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру России. Массированную украинскую атаку удалось отразить, передаёт пресс-служба Минобороны РФ. Все дроны были сбиты или подавлены РЭБ.

«Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ. Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении», — рассказали в Минобороны России.