Киев готовит мощный удар по дамбе в городе Васильевка Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что вблизи дамбы находится много жилых домов, и готовящаяся провокация является военным преступлением.

«У нас есть точно подтверждённая информация — документально — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», — сказал Рогов в эфире программы «Вечер с Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».