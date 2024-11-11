«Подтверждено документально»: Стало известно о подготовке Киевом удара по дамбе в Запорожье
Рогов: Киев готовит мощный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области
Киев готовит мощный удар по дамбе в городе Васильевка Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что вблизи дамбы находится много жилых домов, и готовящаяся провокация является военным преступлением.
«У нас есть точно подтверждённая информация — документально — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», — сказал Рогов в эфире программы «Вечер с Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, ВСУ делают это с одной целью — остановить наступление российских сил в Запорожье.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР. По предположению военкоров, таким образом украинская сторона хочет замедлить продвижение российских войск в этом районе.
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