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11 ноября, 17:07

«Подтверждено документально»: Стало известно о подготовке Киевом удара по дамбе в Запорожье

Рогов: Киев готовит мощный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области

Киев готовит мощный удар по дамбе в городе Васильевка Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что вблизи дамбы находится много жилых домов, и готовящаяся провокация является военным преступлением.

«У нас есть точно подтверждённая информация — документально — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», — сказал Рогов в эфире программы «Вечер с Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По его словам, ВСУ делают это с одной целью — остановить наступление российских сил в Запорожье.

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища в ДНР. По предположению военкоров, таким образом украинская сторона хочет замедлить продвижение российских войск в этом районе.

Каховское водохранилище стало болотом после разрушения ГЭС
Каховское водохранилище стало болотом после разрушения ГЭС
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / WendysPhotos73

Наталья Демьянова
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