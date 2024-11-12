На подходе к Михайловке в ДНР перед её освобождением российские военные разбомбили опорник ВСУ, в котором находились пять британских наёмников. Двоих из них ликвидировали, троим удалось «под прикрытием оттуда выскользнуть», рассказали бойцы ВС РФ военкору RT Ивану Полянскому. При этом высоту наш солдат достал гранатомётом с 50 метров.

«Иностранцы засели в больнице, у них были флаги Британии, форма натовского образца и западное оружие», — поделились деталями российские бойцы.

Они рассказали, что противник ждал их, готовился к атаке, занимая выгодные точки: подвалы, сооружения. В Михайловке наших бойцов встретили атаками дронов и артиллерией ВСУ.