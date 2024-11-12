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12 ноября, 09:22

Русский богатырь с 50 метров разнёс гранатомётом опорник ВСУ с британскими наёмниками

Бойцы ВС РФ: У Михайловки был уничтожен опорник ВСУ с британскими наёмниками

Момент взрыва опорного пункта ВСУ с наёмниками в Михайловке. Фото © Кадр из видео Telegram / RT на русском

Момент взрыва опорного пункта ВСУ с наёмниками в Михайловке. Фото © Кадр из видео Telegram / RT на русском

На подходе к Михайловке в ДНР перед её освобождением российские военные разбомбили опорник ВСУ, в котором находились пять британских наёмников. Двоих из них ликвидировали, троим удалось «под прикрытием оттуда выскользнуть», рассказали бойцы ВС РФ военкору RT Ивану Полянскому. При этом высоту наш солдат достал гранатомётом с 50 метров.

«Иностранцы засели в больнице, у них были флаги Британии, форма натовского образца и западное оружие», — поделились деталями российские бойцы.

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Они рассказали, что противник ждал их, готовился к атаке, занимая выгодные точки: подвалы, сооружения. В Михайловке наших бойцов встретили атаками дронов и артиллерией ВСУ.

«Мы за правду воюем! Это наша земля! Сюда тем более приходят иностранные наёмники, им здесь не место. За «Аллею Ангелов» в Донецке. Если ты такой супервоин, возьми выйди в поле и воюй с равными тебе, зачем бить по детским садам, больницам, школам, мирному населению?» — высказались военные в интервью.

Об освобождении Михайловки Минобороны России сообщило 13 октября. Позже появились кадры, на которых российские военные подняли триколор над освобождённым населённым пунктом.

Алёна Зиновьева
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