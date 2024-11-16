Подполье сообщило о мощном ударе в Одесской области, прервавшем логистику ВСУ

По железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области нанесён удар, в результате которого уничтожен военный груз и нарушена цепь поставок из Румынии. Об этом сообщил в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилёт был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в сёлах за десять километров от Раздельной. Насколько повреждён железнодорожный узел, будем узнавать... Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен», — рассказал Лебедев.