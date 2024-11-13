Подполье: Около 20 бойцов теробороны ВСУ сбежали с позиций в Курской области
Более 20 солдат украинской армии дезертировали с позиций в Курской области. Об этом сообщили в пророссийском подполье.
«По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», — рассказали в подполье РИА «Новости».
Кроме того, там отметили, что самовольное оставление позиций у вэсэушников уже входит в ному. По данным подполья, с каждым днём с поля боя бежит всё больше солдат. Там также добавили, что дезертирство ослабевает ВСУ и ставит их группировки под угрозу.
Ранее Life.ru рассказывал, что командиры ВСУ идут на всё, чтобы пополнить штат бойцов. На этот раз «верхушка» решила простить дезертиров. Они намекнули, что каждый, кто оставил позиции, может вернуться без последствий. Там отметили, что любой солдат может исправить «ошибки прошлого».
Telegram / Зеленский