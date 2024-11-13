Более 20 солдат украинской армии дезертировали с позиций в Курской области. Об этом сообщили в пророссийском подполье.

«По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», — рассказали в подполье РИА «Новости».

Кроме того, там отметили, что самовольное оставление позиций у вэсэушников уже входит в ному. По данным подполья, с каждым днём с поля боя бежит всё больше солдат. Там также добавили, что дезертирство ослабевает ВСУ и ставит их группировки под угрозу.