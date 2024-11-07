«Все совершают ошибки»: В ВСУ отпустили грехи дезертирам и попросили их вернуться

Командиры ВСУ идут на крайние меры, чтобы пополнить штат бойцов. На этот раз группа украинской армии опубликовала пост, в котором военачальники 53-й бригады простили солдат, сбежавших с фронта, и намекнули на возможность их возвращения без последствий, отметив, что «дверь открыта».

«Мы все можем совершать ошибки — это часть жизни. Важно помнить, что одна ошибка не определяет нас полностью. Поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки прошлого. Для каждого солдата, который ранее самовольно оставил часть, теперь открыта дверь для возвращения, независимо от прошлых решений», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе бригады в социальных сетях.