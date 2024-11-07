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Регион
7 ноября, 15:15

«Все совершают ошибки»: В ВСУ отпустили грехи дезертирам и попросили их вернуться

В ВСУ простили дезертиров и попросили их вернуться на службу

Командиры ВСУ идут на крайние меры, чтобы пополнить штат бойцов. На этот раз группа украинской армии опубликовала пост, в котором военачальники 53-й бригады простили солдат, сбежавших с фронта, и намекнули на возможность их возвращения без последствий, отметив, что «дверь открыта».

«Мы все можем совершать ошибки — это часть жизни. Важно помнить, что одна ошибка не определяет нас полностью. Поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки прошлого. Для каждого солдата, который ранее самовольно оставил часть, теперь открыта дверь для возвращения, независимо от прошлых решений», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе бригады в социальных сетях.

Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября
Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября

Ранее Life.ru сообщал, что киевская армия с каждым днём становится всё меньше. Всего за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномёта и автомобиль. Всего за время боевых действий противник потерял здесь более 30 200 бойцов, сообщили в Минобороны России.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Александра Мышляева
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