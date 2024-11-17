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16 ноября, 21:13

В украинском Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

Что послужило его причиной неизвестно. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также Сумская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Полтавская и Харьковская области.

В подконтрольном ВСУ Славянске прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Славянске прогремели взрывы

Ранее Life.ru сообщал, что взрывы прогремели в Киеве и Одессе. В это же время в 11 украинских регионах звучала воздушная тревога.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Оксана Попова
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