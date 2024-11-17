В украинском Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».
Что послужило его причиной неизвестно. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также Сумская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Полтавская и Харьковская области.
Ранее Life.ru сообщал, что взрывы прогремели в Киеве и Одессе. В это же время в 11 украинских регионах звучала воздушная тревога.
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