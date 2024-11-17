В украинском Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

Что послужило его причиной неизвестно. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. В красной зоне также Сумская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Полтавская и Харьковская области.