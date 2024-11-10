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Регион
9 ноября, 23:33

Взрывы прогремели в Одессе и Киеве

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

Что послужило их причиной неизвестно, местные власти не уточняли детали происшествия. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в 11 украинских регионах звучит воздушная тревога. В частности, речь идёт о Кировоградской, Днепопетровской, Житомирской и других областях.

В Никополе в результате взрыва повреждено промышленное предприятие
В Никополе в результате взрыва повреждено промышленное предприятие

Ранее Life.ru рассказал о пожаре в украинской столице, который возник после атаки. Киев снова попал под удары, в городе загорелось нежилое здание. Дополнительной информации о возгорании не поступало.

Оксана Попова
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