Взрывы прогремели в Одессе и Киеве

В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

Что послужило их причиной неизвестно, местные власти не уточняли детали происшествия. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в 11 украинских регионах звучит воздушная тревога. В частности, речь идёт о Кировоградской, Днепопетровской, Житомирской и других областях.