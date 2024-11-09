В Никополе в результате взрыва повреждено промышленное предприятие

В городе Никополе Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия. Об этом сообщает глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Ранее Life.ru рассказал о пожаре в украинской столице, который возник после атаки. Киев снова попал под удары, в городе загорелось нежилое здание. Дополнительной информации о возгорании не поступало.