В Никополе в результате взрыва повреждено промышленное предприятие
В городе Никополе Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия. Об этом сообщает глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
«В Никополе повреждено промышленное предприятие», — говорится в сообщении.
Подробности отсутствуют. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога.
Ранее Life.ru рассказал о пожаре в украинской столице, который возник после атаки. Киев снова попал под удары, в городе загорелось нежилое здание. Дополнительной информации о возгорании не поступало.
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