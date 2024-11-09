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Регион
9 ноября, 06:59

В Никополе в результате взрыва повреждено промышленное предприятие

В городе Никополе Днепропетровской области повреждено здание промышленного предприятия. Об этом сообщает глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«В Никополе повреждено промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

Подробности отсутствуют. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога.

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Ранее Life.ru рассказал о пожаре в украинской столице, который возник после атаки. Киев снова попал под удары, в городе загорелось нежилое здание. Дополнительной информации о возгорании не поступало.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Мария Любицкая
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