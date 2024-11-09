В результате атаки ВСУ на Тульскую область повреждён частный дом

Минувшей ночью в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России предотвратили атаку ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате падения обломков одного из БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.