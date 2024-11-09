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Регион
9 ноября, 04:18
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В результате атаки ВСУ на Тульскую область повреждён частный дом

Минувшей ночью в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России предотвратили атаку ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате падения обломков одного из БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Всего же за ночь средства ПВО отразили атаку 50 украинских дронов. Зенитчикам пришлось работать сразу в семи регионах.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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