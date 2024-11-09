В результате атаки ВСУ на Тульскую область повреждён частный дом
Минувшей ночью в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России предотвратили атаку ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате падения обломков одного из БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Всего же за ночь средства ПВО отразили атаку 50 украинских дронов. Зенитчикам пришлось работать сразу в семи регионах.
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flickr / James Blackmore