Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака была в Брянской области, где сбиты и подавлены сразу 28 БПЛА. Ещё 12 дронов ликвидировали в Курской области. Четыре беспилотника уничтожены в Новгородской области, по два — в Смоленской и Тульской областях, по одному — в Орловской и Тверской областях.
Ранее Life.ru рассказывал, что жителям Саратова разрешили уезжать от дронов на скорости 135 километров в час. Нарушившие правила в ситуациях, угрожающих жизни, водители могут подать запрос, чтобы избежать штрафов.
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