Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над Россией

Самая массовая атака была в Брянской области, где сбиты и подавлены сразу 28 БПЛА. Ещё 12 дронов ликвидировали в Курской области. Четыре беспилотника уничтожены в Новгородской области, по два — в Смоленской и Тульской областях, по одному — в Орловской и Тверской областях.