В подконтрольном ВСУ Славянске прогремели взрывы
«Страна.ua»: В Славянске прозвучали четыре взрыва
В городе Славянск, находящемся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, в городе было зафиксировано четыре взрыва. Подробности пока не уточняются.
Ранее взрывы звучали в Сумах. В городе также звучал сигнал воздушной тревоги.
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