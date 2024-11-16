В подконтрольном ВСУ Славянске прогремели взрывы

В городе Славянск, находящемся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, в городе было зафиксировано четыре взрыва. Подробности пока не уточняются.