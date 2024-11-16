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16 ноября, 00:01

В подконтрольном ВСУ Славянске прогремели взрывы

«Страна.ua»: В Славянске прозвучали четыре взрыва

В городе Славянск, находящемся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, в городе было зафиксировано четыре взрыва. Подробности пока не уточняются.

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Ранее взрывы звучали в Сумах. В городе также звучал сигнал воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Анатолий Цейко
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