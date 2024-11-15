В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины произошёл взрыв во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги (по состоянии на 15:48 по московскому времени).