В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Сумах на севере Украины произошёл взрыв во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в сообщении.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги (по состоянии на 15:48 по московскому времени).
А ранее Life.ru сообщал, что взрывы прогремели в Киеве и Одессе. В это же время в 11 украинских регионах звучала воздушная тревога.
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