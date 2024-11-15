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15 ноября, 13:49

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины произошёл взрыв во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги (по состоянии на 15:48 по московскому времени).

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А ранее Life.ru сообщал, что взрывы прогремели в Киеве и Одессе. В это же время в 11 украинских регионах звучала воздушная тревога.

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Shutterstock / FOTODOM /

Дарья Нарыкова
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