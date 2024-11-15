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15 ноября, 12:37

«Отработали на отлично»: Кадыров показал видео с ликвидацией военных ВСУ под Сумами

Кадыров опубликовал видео с ликвидацией военных ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) около села Чернацкое в Сумской области. Видео с ликвидацией украинских военных показал глава Чечни Рамзан Кадыров. На опубликованных кадрах виден опорный пункт ВСУ в лесу, который смогли засечь ВС РФ с помощью дронов.

ВС РФ ликвидировали подразделения ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям миномётным огнём. К уничтожению врага подключались и полковые FPV-дроны», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что российские военные открыли артиллерийский огонь после обнаружения противника по месту его дислокации. В момент удачного попадания оператор БПЛА воскликнул «Есть, есть. Красавчики!» Глава Чечни оценил действия ВС РФ на «отлично».

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А ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области. По словам подпольщика Сергея Лебедева, в результате могли погибнуть более сотни военных ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Дарья Нарыкова
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