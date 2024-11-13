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Регион
13 ноября, 06:06

Киев разбудили взрывы после череды пусков крылатых ракет с самолётов Ту-95МС

Кличко сообщил о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

Метро Киева утром 13 ноября. Фото © Телеграм / Киевский Движ

Метро Киева утром 13 ноября. Фото © Телеграм / Киевский Движ

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Над украинской столицей работает ПВО, информирует мэр города Виталий Кличко у себя в Телеграм-канале.

Взрывы в Киеве утром 13 ноября. Фото © Телеграм / Киевский Движ

Взрывы в Киеве утром 13 ноября. Фото © Телеграм / Киевский Движ

В настоящее время воздушная тревога уже распространена на всю территорию Украины. Киевская военная администрация пишет, что тревога в столице связана с ракетной опасностью из-за угрозы «пусков крылатых ракет с самолётов Ту-95МС». Там в течение следующих 30 минут ожидают новые прилёты.

Цели пусков украинские чиновники не приводят, но над рядом объектов в Киев поднимается чёрный дым.

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А ранее российский «Искандер» уничтожил колонну украинских войск и техники в Сумской области по пути в Курскую область. Свыше 50 украинских военнослужащих из 47-й мехбригады «Магура» и 82-й бригады ВСУ не пережили атаку.

Андрей Бражников
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