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Регион
8 ноября, 10:47

Ж/д эшелоны, аэродромы, хранилища: Какие мишени достали 38 «ударов возмездия‎» на Украине

Армия России за неделю нанесла 38 ударов по военным объектам Украины

Удары по ВСУ. Фото © Telegram / Минобороны России

Удары по ВСУ. Фото © Telegram / Минобороны России

Министрество обороны РФ отчиталось о нанесении массированных ударов по военным объектам ВСУ в период со 2 по 8 ноября, под удары высокоточным оружием в том числе попали места дислокации украинских военных и наёмников, а также ж/д эшелоны, аэродромы и хранилища.

«С 2 по 8 ноября ВС РФ нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Также поражена инфраструктура военных аэродромов противника, цеха по производству беспилотников, склады с боеприпасами и горючим, места расположения личного состава ВСУ, а также станции для погрузки в вагоны бронетехники.

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Также сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю освободили шесть населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике.

Татьяна Миссуми
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