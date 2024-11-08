Ж/д эшелоны, аэродромы, хранилища: Какие мишени достали 38 «ударов возмездия» на Украине
Армия России за неделю нанесла 38 ударов по военным объектам Украины
Удары по ВСУ. Фото © Telegram / Минобороны России
Министрество обороны РФ отчиталось о нанесении массированных ударов по военным объектам ВСУ в период со 2 по 8 ноября, под удары высокоточным оружием в том числе попали места дислокации украинских военных и наёмников, а также ж/д эшелоны, аэродромы и хранилища.
«С 2 по 8 ноября ВС РФ нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Также поражена инфраструктура военных аэродромов противника, цеха по производству беспилотников, склады с боеприпасами и горючим, места расположения личного состава ВСУ, а также станции для погрузки в вагоны бронетехники.
Также сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю освободили шесть населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике.