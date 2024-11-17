Серия мощнейших взрывов прогремела в Киеве
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova
Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. Подробности происшествия не приводятся.
Что послужило их причиной неизвестно, местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в 11 украинских регионах звучит воздушная тревога, в том числе, и в Киевской области.
Ранее также сообщалось о взрывах в Николаеве. Сведения о происшествии в итоге подтвердили местные власти. Другие детали не приводились. Спустя некоторое время появилась информация об уничтожении цеха завода по сборке БПЛА в Николаеве.