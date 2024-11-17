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17 ноября, 03:29

Серия мощнейших взрывов прогремела в Киеве

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. Подробности происшествия не приводятся.

Что послужило их причиной неизвестно, местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в 11 украинских регионах звучит воздушная тревога, в том числе, и в Киевской области.

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Ранее также сообщалось о взрывах в Николаеве. Сведения о происшествии в итоге подтвердили местные власти. Другие детали не приводились. Спустя некоторое время появилась информация об уничтожении цеха завода по сборке БПЛА в Николаеве.

Оксана Попова
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