Серия мощнейших взрывов прогремела в Киеве

Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. Подробности происшествия не приводятся.

Что послужило их причиной неизвестно, местные власти ситуацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в 11 украинских регионах звучит воздушная тревога, в том числе, и в Киевской области.