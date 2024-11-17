Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ

Российские войска предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет на объекты инфраструктуры на территории Украины. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«Россия нанесла одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против критической инфраструктуры», — написал дипломат в соцсети X.