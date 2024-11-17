Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ
Российские войска предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет на объекты инфраструктуры на территории Украины. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Андрей Сибига.
«Россия нанесла одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против критической инфраструктуры», — написал дипломат в соцсети X.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев должен добиваться разрешения конфликта силой, а не «умиротворением».
Напомним, что с утра во многих регионах Украины гремят мощные взрывы. О них, в частности, сообщали в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях. Позднее на территории Незалежной ввели режим экстренных отключений света.
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