На Украине после серии взрывов ввели режим экстренных отключений света
На Украине объявлен режим экстренного отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в официальном аккаунте в социальных сетях. Он заявил, что это связано с частыми взрывами на «объектах генерации и передачи электроэнергии».
«Оператор системы передачи срочно ввёл режим экстренных отключений электроэнергии», — сообщил министр.
Примечательно, что в данный момент по всей территории страны объявлена воздушная тревога. Согласно поступающим сообщениям, взрывы раздаются в Ровенской и Закарпатской областях, находящихся на западе Украины.
Напомним, с утра во многих регионах Украины раздаются взрывы. В частности, о них сообщали в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях.
Shutterstock / FOTODOM / Foo Aggieband