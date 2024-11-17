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17 ноября, 06:41

На Украине после серии взрывов ввели режим экстренных отключений света

На Украине объявлен режим экстренного отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в официальном аккаунте в социальных сетях. Он заявил, что это связано с частыми взрывами на «объектах генерации и передачи электроэнергии».

«Оператор системы передачи срочно ввёл режим экстренных отключений электроэнергии», — сообщил министр.

Примечательно, что в данный момент по всей территории страны объявлена воздушная тревога. Согласно поступающим сообщениям, взрывы раздаются в Ровенской и Закарпатской областях, находящихся на западе Украины.

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Напомним, с утра во многих регионах Украины раздаются взрывы. В частности, о них сообщали в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях.

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Shutterstock / FOTODOM / Foo Aggieband

Мария Любицкая
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