На Украине после серии взрывов ввели режим экстренных отключений света

На Украине объявлен режим экстренного отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в официальном аккаунте в социальных сетях. Он заявил, что это связано с частыми взрывами на «объектах генерации и передачи электроэнергии».

«Оператор системы передачи срочно ввёл режим экстренных отключений электроэнергии», — сообщил министр.

Примечательно, что в данный момент по всей территории страны объявлена воздушная тревога. Согласно поступающим сообщениям, взрывы раздаются в Ровенской и Закарпатской областях, находящихся на западе Украины.