ВС РФ поразили объекты энергетики Украины и аэродром, работавшие в интересах ВСУ

ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины и аэродрому, которые работали в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

«Нанесено поражение <...> цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах», — добавили в ведомстве.