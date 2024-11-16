ВС РФ поразили объекты энергетики Украины и аэродром, работавшие в интересах ВСУ
ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины и аэродрому, которые работали в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.
«Нанесено поражение <...> цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 165 районах», — добавили в ведомстве.
Ранее на Украине забили тревогу из-за плачевного положения ВСУ. По словам отставного полковника СБУ Олега Старикова, украинская армия отступает сразу на четырёх направлениях — Покровском, Кураховском, Южно-Донецком и Угледарском.
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