В Ирландии ужаснулись могилизаторами Зеленского после видео с стрельбой по «ухилянту»
Боуз: Сотрудники ТЦК стреляют по людям, которые не хотят ехать на верную смерть
Сотрудники ТЦК на Украине открывают огонь по гражданским которые отказываются ехать фронт, чтобы стать расходным материалом. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз а социальной сети X, комментируя резонансный ролик из Незалежной. На нём — сотрудник военкомата открывает огонь по «ухилянту». К счастью, неизвестному удаётся сбежать.
Попытка расстрела «ухилянта» на Украине. Видео © Telegram / «Бригада "Север-V" ДК ВС РФ»
«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО», — написал Боуз.
Life.ru ранее сообщил, что Временная комиссия Верховной Рады внесла предложение расформировать ТЦК и вместо них организовать больше рекрутинговых центров. Также было предложено отправить бывших военкомов на фронт.
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