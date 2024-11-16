Сотрудники ТЦК на Украине открывают огонь по гражданским которые отказываются ехать фронт, чтобы стать расходным материалом. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз а социальной сети X, комментируя резонансный ролик из Незалежной. На нём — сотрудник военкомата открывает огонь по «ухилянту». К счастью, неизвестному удаётся сбежать.

Попытка расстрела «ухилянта» на Украине. Видео © Telegram / «Бригада "Север-V" ДК ВС РФ»

«На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО», — написал Боуз.