В Раде хотят распустить ТЦК и «наградить‎» всех военкомов за охоту отправкой на фронт

Временная комиссия Верховной Рады призвала к расформированию ТЦК. Им на замену предложили увеличить количество рекрутинговых центров, а бывших военкомов призвать на фронт. Об этом сообщает нардеп Юлия Яцык из партии «Слуга народа».

Украинский парламентарий объясняет, что из существующих на данный момент ТЦК можно сформировать более десяти бригад. Нардеп уклонилась и не стала говорить, сколько именно сейчас военкомов по Украине, сказав лишь, что их «значительно меньше» 100 тысяч.