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5 ноября, 22:31

Гостеприимный украинец встретил военкомов с ружьём в руках и коктейлем Молотова

Житель Украины встретил военкомов с ружьём и пригрозил сжечь их машину

В Днепропетровской области Украины мужчина оказал сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), которые пришли к нему домой. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел в посёлке Лиховка, где местный житель встретил военкомов, вооружившись ружьём и зажигательной смесью.

На видео, опубликованном в телеграм-канале издания, видно, как представители военкомата в гражданской одежде требуют у мужчины предъявить документы. Тот, в свою очередь, отказывается выполнять их требования, заявляя, что проверку могут проводить только полицейские.

Позже, когда сотрудники военкомата уже приехали к мужчине домой, он снова прогнал их, угрожая поджечь бутылку с зажигательной смесью, сжечь их машину и призывая «не доводить до греха».

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Не так давно сотрудников ТЦК обвинили в убийстве призывника в Ровно при попытке мобилизации. По некоторым данным, парень скончался на месте из-за перелома позвоночника у основания шеи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SasaStock

Анатолий Цейко
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