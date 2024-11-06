Гостеприимный украинец встретил военкомов с ружьём в руках и коктейлем Молотова

В Днепропетровской области Украины мужчина оказал сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), которые пришли к нему домой. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел в посёлке Лиховка, где местный житель встретил военкомов, вооружившись ружьём и зажигательной смесью.

На видео, опубликованном в телеграм-канале издания, видно, как представители военкомата в гражданской одежде требуют у мужчины предъявить документы. Тот, в свою очередь, отказывается выполнять их требования, заявляя, что проверку могут проводить только полицейские.

Позже, когда сотрудники военкомата уже приехали к мужчине домой, он снова прогнал их, угрожая поджечь бутылку с зажигательной смесью, сжечь их машину и призывая «не доводить до греха».