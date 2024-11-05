«Жалости нет»: Иностранные наёмники начали могилизировать простых украинцев
Подполье: На Украине среди сотрудников ТЦК замечены иностранные наёмники
На территории ТЦК на Украине были замечены иностранные наёмники. Об этом сообщили представители подполья «Дозор».
На территории ТЦК на Украине были замечены иностранные наёмники. Видео © Telegram / Дозор (D)
«Мы получили сведения об усилении состава ТЦК иностранными наёмниками. Лица закрыты, работают в тылу, жалости к местным нет», — говорится в сообщении.
Представители подполья уверены, что после распространения данной информации наёмникам отдадут приказ снять все шевроны, связанные с иностранными государствами.
А ранее Life.ru писал, что наёмник из Северной Ирландии ликвидирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). «Иностранный специалист» долгое время лишь обучал украинских бойцов, однако затем сам примкнул к ВСУ.
Telegram / Дозор (D)