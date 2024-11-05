«Жалости нет»: Иностранные наёмники начали могилизировать простых украинцев

На территории ТЦК на Украине были замечены иностранные наёмники. Об этом сообщили представители подполья «Дозор».

На территории ТЦК на Украине были замечены иностранные наёмники. Видео © Telegram / Дозор (D)

«Мы получили сведения об усилении состава ТЦК иностранными наёмниками. Лица закрыты, работают в тылу, жалости к местным нет», — говорится в сообщении.

Представители подполья уверены, что после распространения данной информации наёмникам отдадут приказ снять все шевроны, связанные с иностранными государствами.