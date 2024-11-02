Бывший военнослужащий британской армии Лиам Лав ликвидирован на территории Донецкой Народной Республики. 24-летний иностранец долгое время лишь обучал украинских солдат, но затем он примкнул к ВСУ и встретил смерть на российской земле. О гибели наёмника во время миномётного обстрела телевидению сообщила его семья.

За месяц до кончины Лав был ранен артиллерийским осколком. Однако британец не понял намёк судьбы и остался на территории ДНР. По словам отца наёмника, 9 октября ему поступил звонок от сослуживца сына, который и сообщил трагичную новость. Похороны британца состоятся 2 ноября.

«Он дал мне понять, что хочет принимать более активное участие, но я никогда не думал, что это участие однажды приведёт его к пересечению границы с Украиной», — поделился с журналистами отец Лава.