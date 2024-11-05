Раскрыто имя наёмника из США, ликвидированного в составе ДРГ под Брянском
В составе ликвидированной под Брянском ДРГ был наёмник из США Кори Навроцки
Американский морпех в отставке Кори Навроцки. Обложка © X / PiotrPanasuk
В составе ликвидированной украинской ДРГ, которая в конце октября пыталась прорваться на территорию Брянской области, находился американский морпех в отставке Кори Навроцки. Личность боевика раскрыло издание Northpennnow.
«Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла и двукратный обладатель медали «Пурпурное сердце» был убит в бою в Брянской области в России во время разведывательного и диверсионного вторжения в качестве добровольца с Вооружёнными силами Украины», — указано в статье.
Морпех ушёл на пенсию в 2021 году, до этого он 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты. В ряды ВСУ он вступил два месяца назад: военный билет он получил 4 сентября. Известно, что до этого он также принимал участие в миссиях в Ираке, Кувейте и Афганистане.
Как уже рассказывал Life.ru, на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате было ликвидировано четверо иностранных диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. Боевики пытались пересечь границу России в Климовском районе. У диверсантов, помимо оружия, обнаружили молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском.