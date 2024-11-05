В составе ликвидированной украинской ДРГ, которая в конце октября пыталась прорваться на территорию Брянской области, находился американский морпех в отставке Кори Навроцки. Личность боевика раскрыло издание Northpennnow.

«Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла и двукратный обладатель медали «Пурпурное сердце» был убит в бою в Брянской области в России во время разведывательного и диверсионного вторжения в качестве добровольца с Вооружёнными силами Украины», — указано в статье.

Морпех ушёл на пенсию в 2021 году, до этого он 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты. В ряды ВСУ он вступил два месяца назад: военный билет он получил 4 сентября. Известно, что до этого он также принимал участие в миссиях в Ираке, Кувейте и Афганистане.