Территориальные центы комплектования (ТЦК, местные аналоги военкомтов)) нужно расформировать из-за «нечеловеческого отношения» к украинцам, заявил народный депутат Верховной рады Юрий Камельчук (пропрезидентская партия «Слуга народа»). По его словам, ТЦК не справляются со своими задачами, передаёт «Страна.ua».

«ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru), это нечеловеческое отношение», — заявил нардеп.

Ранее депутат Рады Анна Скороход заявила, что вернуться к границам 1991 года Украине будет крайне сложно. А по мнению военных, утраченные территории останутся с Россией из-за нынешней ситуации на фронте. Также Скороход сказала, что Киеву не стоит сильно рассчитывать на ЕС и США, так как «сильная Украина никому не нужна».