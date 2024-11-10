Неизвестный в балаклаве избил военкома в Одесской области

Неизвестный человек в балаклаве избил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Авторы материала уточнили, что на 53-летнего военкома напали около дома в посёлке Любашовка. Лицо мужчины невозможно было разглядеть, так как он был в балаклаве. Злоумышленник несколько раз ударил сотрудника ТЦК неизвестным предметом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом ноги и ушибами. Полиция сейчас ищет нападавшего. В настоящее время официальных подтверждений этой информации нет.