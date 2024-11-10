Неизвестный в балаклаве избил военкома в Одесской области
«Страна.ua»: Неизвестный мужчина в балаклаве избил военкома в Одесской области
Неизвестный человек в балаклаве избил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.
Авторы материала уточнили, что на 53-летнего военкома напали около дома в посёлке Любашовка. Лицо мужчины невозможно было разглядеть, так как он был в балаклаве. Злоумышленник несколько раз ударил сотрудника ТЦК неизвестным предметом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом ноги и ушибами. Полиция сейчас ищет нападавшего. В настоящее время официальных подтверждений этой информации нет.
А ранее Life.ru сообщал, что житель Украины встретил сотрудников ТЦК с ружьём и пригрозил сжечь их машину. Представители военкомата в гражданской одежде потребовали у украинца предъявить документы, но тот отказался.
«Шедеврум»