Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 14:16

Неизвестный в балаклаве избил военкома в Одесской области

«Страна.ua»: Неизвестный мужчина в балаклаве избил военкома в Одесской области

Неизвестный человек в балаклаве избил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Авторы материала уточнили, что на 53-летнего военкома напали около дома в посёлке Любашовка. Лицо мужчины невозможно было разглядеть, так как он был в балаклаве. Злоумышленник несколько раз ударил сотрудника ТЦК неизвестным предметом, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом ноги и ушибами. Полиция сейчас ищет нападавшего. В настоящее время официальных подтверждений этой информации нет.

В Запорожье военком испугался местных жителей и стал палить из автомата
В Запорожье военком испугался местных жителей и стал палить из автомата

А ранее Life.ru сообщал, что житель Украины встретил сотрудников ТЦК с ружьём и пригрозил сжечь их машину. Представители военкомата в гражданской одежде потребовали у украинца предъявить документы, но тот отказался.

Обложка ©

«Шедеврум»

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar