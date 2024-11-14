В Минобороны Украины оценили идею отправить военкомов на фронт

Из 26 тысяч мужчин-военных, работающих в ТЦК, часть пригодна к службе в армии. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, отвечая на предложение депутатов распустить военкомов.

Он сообщил, что в военкоматах трудятся 36 тысяч человек, среди которых есть военнослужащие, пригодные к службе. По его словам, порядка 7 тысяч из них являются гражданскими. Кроме того, среди военных есть те, кто ограниченно пригоден к службе, в том числе около 3 тысяч женщин.

К слову, статус «ограничено пригодный» был отменён в апреле. Вероятно, спикер подразумевал, что человек пригоден к службе в тылу. По словам Лазуткина, в ТЦК работают 26 тысяч мужчин-военных, часть которых может быть пригодна к службе на фронте.